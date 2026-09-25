Почти 3,7 тысячи жителей Новгородской области остались без света из-за ветра

Сильный ветер и проливные дожди нарушили электроснабжение в 14 округах Новгородской области. Без электричества остались 111 населённых пунктов, сообщили в региональном министерстве тарифов и энергетики.

По данным на 21:00, без света находились 3689 человек. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. В работах участвуют 25 бригад ПАО «Россети Северо-Запад». Всего к устранению последствий непогоды привлекли 73 специалиста и 25 единиц техники.

Энергетики продолжат ремонт до полного восстановления электроснабжения во всех населённых пунктах.

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