Пенсионера насмерть придавило деревом на западе Москвы

Пожилой мужчина погиб после падения дерева в сквере на западе Москвы. Об этом сообщает Mash.

Место происшествия. Фото © Telegram / Mash

Трагедия произошла на Витебской улице. По данным телеграм-канала, во время резкого усиления ветра дерево рухнуло прямо на пенсионера. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными.

В Москве 24 сентября действует предупреждение из-за сильного ветра. Столичное управление МЧС сообщало, что с 03:00 до 15:00 порывы юго-восточного ветра местами могут достигать 17 м/с. Горожан призвали не находиться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее Life.ru сообщал, что в Башкирии металлические футбольные ворота рухнули на 10-летнего мальчика. Ребёнка госпитализировали в городскую детскую больницу № 17, его состояние врачи оценили как средней тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и начал выяснять, кто отвечал за безопасность спортивного объекта.