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Опубликовано 24 сентября, 09:07

19 казахстанских военных унесло волной в море во время учений, 9 погибли

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Девять военнослужащих погибли во время учений Военно-морских сил Казахстана на побережье Каспийского моря в Мангистауской области. Ещё несколько человек разыскивают спасатели, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Минобороны республики.

Трагедия произошла 24 сентября при выполнении учебно-боевой задачи. По предварительным данным, из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра в море унесло 19 военнослужащих.

«На данный момент зафиксирована гибель девяти военнослужащих», — сообщили в Минобороны Казахстана.

Троих военных удалось спасти, одного из них госпитализировали. Судьба ещё семи человек остаётся неизвестной, их поиски продолжаются.

В операции задействованы подразделения Военно-морских сил, МЧС Казахстана, авиация и другие службы. На место происшествия также выехала комиссия Минобороны во главе с министром обороны генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым.

Военное ведомство пообещало оказать помощь семьям погибших. Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Плановые учения ВМС Казахстана в акватории Каспийского моря стартовали 11 сентября.

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Ранее Life.ru сообщал о падении военного вертолёта Казахстана в Сорбулакское водохранилище и гибели членов экипажа. Поисково-спасательные работы тогда также проводились силами Минобороны республики.

Больше новостей о крупных происшествиях и трагедиях — в разделе «Катастрофы» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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