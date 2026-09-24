19 казахстанских военных унесло волной в море во время учений, 9 погибли

Девять военнослужащих погибли во время учений Военно-морских сил Казахстана на побережье Каспийского моря в Мангистауской области. Ещё несколько человек разыскивают спасатели, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Минобороны республики.

Трагедия произошла 24 сентября при выполнении учебно-боевой задачи. По предварительным данным, из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра в море унесло 19 военнослужащих.

«На данный момент зафиксирована гибель девяти военнослужащих», — сообщили в Минобороны Казахстана.

Троих военных удалось спасти, одного из них госпитализировали. Судьба ещё семи человек остаётся неизвестной, их поиски продолжаются.

В операции задействованы подразделения Военно-морских сил, МЧС Казахстана, авиация и другие службы. На место происшествия также выехала комиссия Минобороны во главе с министром обороны генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым.

Военное ведомство пообещало оказать помощь семьям погибших. Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Плановые учения ВМС Казахстана в акватории Каспийского моря стартовали 11 сентября.

Ранее Life.ru сообщал о падении военного вертолёта Казахстана в Сорбулакское водохранилище и гибели членов экипажа. Поисково-спасательные работы тогда также проводились силами Минобороны республики.