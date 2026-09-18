Висит груша, нельзя скушать: Пятерых десантников НАТО снимали с деревьев после учений в Бельгии

Пятеро иностранных военных парашютистов застряли на деревьях после неудачного десантирования во время международных учений Falcon Leap в Бельгии. Об инциденте сообщило министерство обороны Нидерландов.

ЧП произошло 17 сентября в районе коммуны Хехтел-Эксел. Сильный порыв ветра отнёс военнослужащих в сторону от запланированной зоны приземления, после чего они оказались в кронах деревьев.

К приезду спасателей все пятеро ещё находились наверху. Одному военному удалось самостоятельно спуститься, для эвакуации остальных пришлось привлекать специализированную высотную группу.

Два парашютиста получили травмы и были доставлены в больницу. Минобороны Нидерландов подтвердило, что пострадавшие служат в иностранных подразделениях, участвующих в манёврах.

По данным RTL, среди оказавшихся на деревьях были военнослужащие США, Великобритании и Германии. Бельгийские военные, по предварительной информации, в происшествии не пострадали.

Учения Falcon Leap проходят с 7 по 18 сентября в Нидерландах и Бельгии. В них задействованы около 600 парашютистов из 11 стран, которые отрабатывают воздушные перевозки, десантирование личного состава и сброс грузов.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Северной Калифорнии парашютист с флагом США зацепился за дерево и жёстко приземлился рядом со зрителями на родео. Несмотря на инцидент, мужчина не получил серьёзных травм и позднее самостоятельно вышел на арену под аплодисменты публики.