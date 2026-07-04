В Северной Калифорнии парашютист с флагом США рухнул рядом со зрителями на родео

На родео в Фолсоме (Северная Калифорния) парашютист с американским флагом при снижении зацепился за дерево и приземлился рядом с зоной, где находились зрители. Об этом пишет The New York Post.

Падение парашютиста на толпу. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sherry Montalvo

Во время показательного прыжка его крупный флаг задел ветви дерева возле площадки. Из-за этого парашютист сбился с намеченной траектории и ушёл в сторону от арены, где и совершил жёсткое приземление.

«От имени Folsom Pro Rodeo и Choose Folsom сообщаем, что наш парашютист Росс в безопасности и вышел на нашу арену после прыжка под бурные аплодисменты» — говорится в заявлении.

Ранее сотрудники погранслужбы Украины применили оружие против мужчины, который пытался покинуть страну на параплане. Очевидцы засняли инцидент на видео и выложили кадры в сеть. Известно, что мужчина управлял летательным аппаратом в непосредственной близости от государственной границы. На записи чётко слышны звуки, напоминающие выстрелы. Точное место происшествия не разглашается. Также пока нет данных о том, удалось ли парашютисту скрыться и в каком состоянии он находится.