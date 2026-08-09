Парашютист врезался в рекламный щит во время футбольного матча в нидерландском Девентере. Инцидент произошёл во время акции перед встречей «Гоу Эхед Иглз» и «Виллем II», сообщила газета AD.

Парашютист влетел в рекламный щит во время футбольного матча в Нидерландах. Видео © X / ESPN NL

Организаторы планировали приземление спортсмена в центре поля. Однако сильный порыв ветра изменил направление полёта и отнёс парашютиста к рекламной конструкции.

После столкновения организаторы остановили шоу. Медики вышли на поле и осмотрели мужчину. Он получил лёгкие ушибы, самостоятельно поднялся и покинул площадку.

Футболисты начали матч по расписанию. Организаторы заявили, что пересмотрят правила безопасности во время следующих акций. Футбольный клуб и болельщики не направляли официальных жалоб.

Ранее во Франции полиция задержала мужчину, который забрался на Эйфелеву башню с американским флагом. Из-за инцидента власти были вынуждены временно эвакуировать посетителей. После получения информации о происшествии правоохранительные органы оперативно прибыли на место и задержали нарушителя. Во время допроса задержанный не стал объяснять причины своего поступка. Его личность и гражданство официально не раскрываются.