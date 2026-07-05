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5 июля, 11:29

Задержан мужчина, пытавшийся установить американский флаг на Эйфелевой башне

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Во Франции полиция задержала мужчину, который вечером в субботу забрался на Эйфелеву башню с американским флагом. Из-за инцидента власти были вынуждены временно эвакуировать посетителей.

По данным газеты Le Monde, мужчина поднялся на металлические конструкции знаменитого сооружения около 15:45 по местному времени. Он попытался разместить полотнище между вторым и третьим ярусами башни.

После получения информации о происшествии правоохранительные органы оперативно прибыли на место и задержали нарушителя.

На время проведения полицейской операции посетителей вывели с прилегающей территории, а также эвакуировали людей, находившихся на двух уровнях башни.

Во время допроса задержанный не стал объяснять причины своего поступка. Его личность и гражданство официально не раскрываются.

Инцидент произошёл в день празднования 250-летия независимости США. Декларация независимости была принята американским Конгрессом 4 июля 1776 года, а одним из её авторов стал будущий президент страны Томас Джефферсон.

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Ранее на родео в Калифорнии парашютист с флагом зацепился за дерево, сбился с траектории и жёстко приземлился рядом со зрителями, но, по заявлению организаторов, остался в безопасности и вышел на арену под аплодисменты.

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Дарья Денисова
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