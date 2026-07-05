Франция получила меньше средств на оборону из-за собственных требований к ЕС

ЕК одобрила Франции меньше средств, чем запрашивалось в рамках оборонной программы SAFE, из-за критериев, которые сама же французская сторона ранее продвигала. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Париж рассчитывал на 16,2 млрд евро в рамках европейской программы Security Action for Europe, однако получил одобрение лишь на 15,1 млрд. Причиной сокращения стали строгие требования к происхождению продукции. Франция настаивала, чтобы не менее 65% стоимости проектов формировалось внутри ЕС, а доля третьих стран не превышала 35%. Однако введённые правила затронули и французские оборонные инициативы, где участвуют британские партнёры.

Под ограничения попали, в частности, совместные проекты в рамках компании MBDA, производящей ракеты Storm Shadow/Scalp. Великобритания при этом не подписала соглашение с ЕС о финансовом участии в программе SAFE. Переговоры сорвались после того, как Париж требовал от Лондона многомиллиардного взноса за участие. В результате ряд франко-британских проектов не прошёл по критериям программы и лишился доступа к льготному финансированию.

Ранее стало известно о задержке со стороны Еврокомиссии перевода средств, предназначенных для закупки беспилотников для Украины. Речь идёт о 5,9 млрд евро, входящих в первый транш более крупного кредитного пакета. Киев на данном этапе может рассчитывать лишь на 3,2 млрд евро прямой бюджетной поддержки.