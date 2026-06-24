Euractiv: Еврокомиссия отложила отправку €5,9 млрд на дроны для Украины

Еврокомиссия решила задержать перевод 5,9 млрд евро на закупку беспилотников для ВСУ. Эти деньги входили в первый транш общего кредита для Украины объемом 90 млрд евро. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на источники в ЕК.

Пока Киев рассчитывает получить лишь 3,2 млрд евро прямой бюджетной поддержки. Эта сумма войдет в пакет макрофинансовой помощи объемом 30 млрд евро. Его выделили Украине на 2026–2027 годы.

Представители ведомства объяснили решение техническими причинами. Также Брюссель хочет усилить контроль за расходованием средств. При этом оборонное финансирование не отменяют полностью. Отдельные пакеты на боеприпасы, ПВО и дроны планируют объявить позже.

Большая часть кредита ЕС, 60 млрд евро, предназначена именно для поддержки обороны Украины. Изначально ЕК должна была направить первый транш ещё в мае, но сроки сдвинулись.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация для Украины меняется к лучшему и сейчас настал момент удвоить поддержку Киева. По её словам, G7 выступает в поддержку сильной и суверенной Украины с помощью первого транша кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро и зимнего пакета помощи, который будет принят позднее в этом году.