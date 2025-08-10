Число погибших при крушении военного вертолёта в Казахстане увеличилось до двух человек

Казахстанские спасатели, работающие на месте падения военного вертолёта EC145 близ Сорбулакского водохранилища в Алма-Атинской области, извлекли из воды тело второго погибшего. Сведения были предоставлены пресс-службой Министерства обороны страны.

«В ходе поисково-спасательных мероприятий в районе падения вертолёта EC145 обнаружено и поднято на поверхность второе тело», — сказано в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что в настоящее время тело направлено на процедуру опознания.