10 августа, 10:13

Число погибших при крушении военного вертолёта в Казахстане увеличилось до двух человек

МО: В Казахстане найдено тело второго погибшего после падения военного вертолёта

Обложка © Министерство обороны РК

Казахстанские спасатели, работающие на месте падения военного вертолёта EC145 близ Сорбулакского водохранилища в Алма-Атинской области, извлекли из воды тело второго погибшего. Сведения были предоставлены пресс-службой Министерства обороны страны.

«В ходе поисково-спасательных мероприятий в районе падения вертолёта EC145 обнаружено и поднято на поверхность второе тело», — сказано в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что в настоящее время тело направлено на процедуру опознания.

Напомним, накануне на дне Сорбулакского водохранилища водолазы обнаружили части военного вертолёта Eurocopter EC145, а также тело человека. Процесс опознания погибшего уже ведётся. Всего на борту воздушного судна находились три члена экипажа, и информация о судьбе ещё одного человека на данный момент отсутствует.

