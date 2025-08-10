Число погибших при крушении военного вертолёта в Казахстане увеличилось до двух человек
МО: В Казахстане найдено тело второго погибшего после падения военного вертолёта
Обложка © Министерство обороны РК
Казахстанские спасатели, работающие на месте падения военного вертолёта EC145 близ Сорбулакского водохранилища в Алма-Атинской области, извлекли из воды тело второго погибшего. Сведения были предоставлены пресс-службой Министерства обороны страны.
«В ходе поисково-спасательных мероприятий в районе падения вертолёта EC145 обнаружено и поднято на поверхность второе тело», — сказано в сообщении ведомства.
В министерстве добавили, что в настоящее время тело направлено на процедуру опознания.
Напомним, накануне на дне Сорбулакского водохранилища водолазы обнаружили части военного вертолёта Eurocopter EC145, а также тело человека. Процесс опознания погибшего уже ведётся. Всего на борту воздушного судна находились три члена экипажа, и информация о судьбе ещё одного человека на данный момент отсутствует.