Военный вертолёт упал в озеро в Казахстане, водолазы нашли одного погибшего
В Сорбулакском водохранилище обнаружены фрагменты военного вертолёта и тело погибшего. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.
Поисковая операция в Сорбулакском водохранилище в Казахстане, куда упал военным вертолёт. Видео © Telegram / Минобороны РК
По данным ведомства, фрагменты воздушного судна Eurocopter EC145 и тело были найдены на глубине около 14 метров в ходе подводных поисковых работ. В настоящее время проводится процедура опознания погибшего. На борту вертолёта находились три члена экипажа, судьба остальных пока остаётся неизвестной.
Спасательные операции продолжаются с привлечением военнослужащих Вооружённых сил Казахстана. Точные причины падения вертолёта пока не установлены.
