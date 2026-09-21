В Башкирии футбольные ворота упали на 10-летнего мальчика

Металлические футбольные ворота упали на 10-летнего мальчика в Уфимском районе Башкирии. Ребёнка доставили в больницу с травмами. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, следователи обнаружили информацию о происшествии во время мониторинга СМИ. После случившегося они возбудили уголовное дело о халатности.

«В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на спортивном объекте», — сообщили в СУ СК России по Башкирии.

Следователям предстоит установить обстоятельства происшествия и выяснить, кто отвечал за состояние оборудования и безопасность спортивного объекта.

В Минздраве Башкирии сообщили, что мальчика госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу № 17. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Ранее на 10-летнего мальчика во время футбольной тренировки в Ленинском районе Саратова также рухнули ворота. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ведётся сбор и закрепление доказательной базы.