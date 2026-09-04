Экспертиза заживо «похоронила» 11-летнюю футболистку, на которую упали ворота в Казани

Следствие по делу 11-летней футболистки, на которую в прошлом году упали ворота в академии «Рубина», столкнулось с абсурдной ошибкой в документах: одна из экспертиз признала девочку мёртвой. При этом на самом деле она жива, но из-за полученной травмы больше не может заниматься спортом, пишет Mash Iptash.

Пострадавшую в «Рубине» школьницу объявили мёртвой. Видео © Telegram / Mash Iptash

Инцидент произошёл в прошлом ноябре. По словам матери, тренер Юлия Балыкова заставила детей перетаскивать футбольные ворота, которые в какой-то момент упали на школьницу. В результате — перелом стопы. Уголовное дело возбудили, однако к ответственности никого не привлекли, а академия, как утверждает мать, не оказала помощи.

Травма серьёзно отразилась на жизни девочки, которая на этой неделе должна была пойти в шестой класс. Она больше не может заниматься спортом, а из-за стресса у неё начали выпадать волосы и появился лишний вес. Разбирательство зашло в тупик после череды экспертиз: сначала перелом подтвердили, затем новая проверка (в марте) показала, что травм нет. А кульминацией стало заявление о её смерти, что впоследствии объяснили «опечаткой».

Результаты третьей экспертизы ещё не готовы. На момент публикации тренер не ответила на вопросы журналистов о произошедшем.