Юная футболистка из Казани сломала ногу из-за наказания тренера

11-летняя футболистка академии казанского ФК «Рубин» сломала ногу во время переноски тяжёлых ворот, что было назначено ей в качестве наказания тренером. О несчастном случае, который может завершить карьеру девочки, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Юная футболистка ФК «Рубин» получила травму из-за наказания тренера. Обложка © Telegram / Mash на спорте

Инцидент произошёл 22 сентября во время тренировки в Казани. По словам пострадавшей воспитанницы, наставница команды Юлия Балыкова заставила её переносить тяжёлый инвентарь в качестве дисциплинарной меры. В процессе переноски металлическая конструкция упала на девочку, что вызвало закрытый перелом четвёртой и пятой плюсневых костей правой стопы.

Медики пояснили, что после полученной травмы о профессиональном футболе придётся забыть примерно на пять лет. В возрасте 11 лет такое продолжительное отсутствие в спорте может обернуться завершением карьеры. Родители юной футболистки написали заявление в полицию на тренера, где подтвердили наличие в действиях состава преступления, однако уголовное дело пока не было возбуждено.

Представители ФК «Рубин» подтвердили факт получения травмы ребёнком во время тренировочного процесса. Клуб выразил намерение урегулировать ситуацию в досудебном порядке. В официальном комментарии добавили, что готовы полностью взять на себя все расходы, связанные с лечением и последующей реабилитацией пострадавшей футболистки.

Ранее сообщалось, что полузащитник немецкой «Баварии» Джамал Мусиала получил серьёзную травму ноги в матче клубного чемпионата мира против французского Пари Сен-Жермен. В конце первого тайма встречи вратарь парижской команды Джанлуиджи Доннарумма в борьбе за мяч прыгнул в ноги Мусиалы. Этот опасный приём привёл к тому, что нога полузащитника оказалась зажатой, а голеностопный сустав вывернулся неестественным образом.