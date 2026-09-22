Камчатку и Якутию накроют сильные дожди, ветер и мокрый снег

Непогода надвигается на Дальний Восток: синоптики предупреждают о сильных дождях, ветре до 20 м/с и мокром снеге в Якутии. По словам ведущего сотрудника Гидрометцентра РФ Марины Макаровой, в некоторых регионах возможны опасные погодные явления. Об этом пишет ТАСС.

Так, на Камчатке 22 сентября на юге и 23 сентября на севере ожидаются сильные дожди и ветер 15–20 м/с. В Якутии на северо-западе прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега.

Сейчас высота снежного покрова в Якутии составляет 0–7 см. При этом снег, скорее всего, растает, а постоянный покров пока не образуется — в регионе это обычно происходит в октябре.

Снега в Москве и Санкт-Петербурге этой зимой синоптики пока не обещают. При этом в большинстве регионов России зима ожидается теплее климатической нормы. Холодно будет только в Арктической зоне, на севере Сибири и на Чукотке.