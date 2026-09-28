Более 650 тысяч жителей Приморья остаются без воды после аварии на подстанции

Более 650 тысяч жителей Владивостока, Артёма и Надеждинского округа остались без холодной воды после технологического нарушения на электросетях. Об этом сообщили в МЧС.

Из-за аварии без электроснабжения остался водозабор, который обеспечивает водой три муниципалитета. Утром систему поддерживали за счёт запасов чистой воды в накопителях, однако их уровень быстро снизился. На верхних этажах домов в некоторых районах вода уже начала пропадать, рассказал министр ЖКХ Приморья Алексей Першин.

По данным МЧС, отключение затронуло 3660 многоквартирных и около 16,5 тысячи частных домов, а также 224 социальных объекта. В самом Штыково без электричества остаются 14 многоквартирных и 144 частных дома — более тысячи жителей.

Ремонтные бригады уже работают на месте. Завершить восстановление электроснабжения рассчитывают ориентировочно к 18:00. После этого специалисты начнут поэтапно запускать насосы и наполнять систему.

«Предпринимаем необходимые усилия для того, чтобы к 18 часам уже возобновить подачу водоснабжения жителям», — рассказал министр ЖКХ Приморья Алексей Першин.

Ранее сообщалось, что четыре дома в Южно-Сахалинске должны временно остаться без электричества 28 сентября. Ограничения запланировали на проспекте Победы с 09:00 до 14:00. Без света должны остаться дома № 7, 9, 9Б и 11. В «Сахалинэнерго» пояснили, что отключение связано с плановыми ремонтными работами на электросетях.