Вода начала возвращаться в дома жителей Приморья после масштабной аварии

Вода начала возвращаться в дома жителей Владивостока, Артёма и Надеждинского округа после масштабного отключения. Накануне без водоснабжения остались свыше 650 тысяч человек и 224 социально значимых объекта, сообщили в правительстве региона.

Авария на подстанции «Штыково» уже устранена, после чего возобновили работу насосы Артёмовского гидроузла. Во Владивостоке вода появилась в районе Некрасовской, 3-й Рабочей и Тунгусской, а также в 64-м и 71-м микрорайонах и на Патрокле.

Кроме того, водоснабжение восстановили в зонах, которые обслуживают насосные станции «Центральная», «Часовитина» и «Голдобина». Власти предупредили, что жители верхних этажей и домов на возвышенностях могут получить воду позже остальных — системе необходимо время для восстановления давления.

Отключение холодной воды произошло утром 28 сентября во Владивостоке, Артёме и Надеждинском районе. Причиной стала авария на электростанции. Вечером специалисты завершили восстановительные работы и начали заполнять водопроводную систему.