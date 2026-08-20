Баталхаджинец Ильяс Белхароев* умер в польской тюрьме, его похоронят в Ингушетии

Тело Ильяса Белхароева*, правнука основателя религиозно-общинного движения Батал-Хаджи**, доставили из Польши в аэропорт Минеральных Вод. После прибытия рейса силовики задержали двух мужчин, которые приехали забрать тело.

Белхароев* скончался в польском следственном изоляторе. После этого родственники организовали перевозку останков в Россию для проведения похорон. После прибытия самолёта в Минеральные Воды правоохранители задержали двух человек, встретивших борт. Обстоятельства произошедшего и причины задержания устанавливаются.

Ильяс Белхароев* был правнуком Батал-Хаджи Белхороева — основателя одноимённого религиозного движения. В России структура его последователей ранее была признана террористической и запрещена.

Ранее Life.ru писал о задержании в Ингушетии пособника террористического сообщества, связанного со структурой последователей Батал-Хаджи Белхороева. По данным следствия, мужчина входил в число участников запрещённой организации и мог помогать разыскиваемым фигурантам скрываться от правоохранительных органов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.