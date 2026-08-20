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Регион
20 августа, 15:46

Баталхаджинец Ильяс Белхароев* умер в польской тюрьме, его похоронят в Ингушетии

Обложка © youtube/Ігор Мосійчук

Обложка © youtube/Ігор Мосійчук

Тело Ильяса Белхароева*, правнука основателя религиозно-общинного движения Батал-Хаджи**, доставили из Польши в аэропорт Минеральных Вод. После прибытия рейса силовики задержали двух мужчин, которые приехали забрать тело.

Белхароев* скончался в польском следственном изоляторе. После этого родственники организовали перевозку останков в Россию для проведения похорон. После прибытия самолёта в Минеральные Воды правоохранители задержали двух человек, встретивших борт. Обстоятельства произошедшего и причины задержания устанавливаются.

Ильяс Белхароев* был правнуком Батал-Хаджи Белхороева — основателя одноимённого религиозного движения. В России структура его последователей ранее была признана террористической и запрещена.

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Ранее Life.ru писал о задержании в Ингушетии пособника террористического сообщества, связанного со структурой последователей Батал-Хаджи Белхороева. По данным следствия, мужчина входил в число участников запрещённой организации и мог помогать разыскиваемым фигурантам скрываться от правоохранительных органов.

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*Включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Террористическая организация, запрещена на территории РФ.

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Николь Вербер
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