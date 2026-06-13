Оружие и фальшивый паспорт: В Ингушетии схвачен член банды, причастной к теракту в «Крокусе»
ФСБ задержала в Ингушетии пособника террористов, атаковавших «Крокус»
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В Ингушетии сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали активного участника боевого крыла запрещённого в России террористического сообщества. Как выяснил «Коммерсант», фигурант снабдил поддельными документами одного из организаторов нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл».
Речь идёт о 54-летнем Хасане Альтемирове, входившем в структуру последователей Батал-Хаджи Белхороева*. Задержанному вменяется пособничество в руководстве террористическим сообществом.
Следствие установило, что в 2025 году Альтемиров по указке главарей вирда изготовил фальшивые паспорта минимум для трёх разыскиваемых баталхаджинцев. Среди них особо выделяется Батыр Кулаев**. Именно этот человек вместе с сообщниками обеспечил оружием непосредственных исполнителей атаки на «Крокус».
Благодаря документу, полученному от обвиняемого, Кулаев** сумел беспрепятственно покинуть пределы страны. Задержать его до настоящего момента не удалось.
Из материалов уголовного дела следует, что выходцы из Ингушетии — Хусен Медов**, Джабраил Аушев**, Хаваж-Багаудин Алиев** и Батыр Кулаев** — приобрели пять охолощённых автоматов, переделали их в боевое состояние, а также раздобыли 1881 патрон калибра 7,62 мм. Весь арсенал сначала укрыли на территории республики, а после переправили в Московский регион.
Напомним, что 22 марта 2024 года вооружённые боевики совершили нападение на концертный зал «Крокус сити холл». Четверых исполнителей задержали в Брянской области у границы с Украиной. Один из преступников попытался уйти от преследования, взобравшись на дерево, однако силовики спилили его вместе с беглецом. Второй Западный окружной военной суд назначил жёсткие меры: 15 фигурантов получили различные сроки, вплоть до пожизненного заключения для непосредственных участников атаки. Ещё несколько человек объявлены в международный розыск. Помимо этого, суд постановил взыскать с обвиняемых более 200 миллионов рублей в пользу потерпевших.
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*Организация признана террористической и ликвидирована по решению Южного окружного военного суда от 28 ноября 2022 года.
**Включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.