Оружие и фальшивый паспорт: В Ингушетии схвачен член банды, причастной к теракту в «Крокусе»

В Ингушетии сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали активного участника боевого крыла запрещённого в России террористического сообщества. Как выяснил «Коммерсант», фигурант снабдил поддельными документами одного из организаторов нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл».

Речь идёт о 54-летнем Хасане Альтемирове, входившем в структуру последователей Батал-Хаджи Белхороева*. Задержанному вменяется пособничество в руководстве террористическим сообществом.

Следствие установило, что в 2025 году Альтемиров по указке главарей вирда изготовил фальшивые паспорта минимум для трёх разыскиваемых баталхаджинцев. Среди них особо выделяется Батыр Кулаев**. Именно этот человек вместе с сообщниками обеспечил оружием непосредственных исполнителей атаки на «Крокус».

Благодаря документу, полученному от обвиняемого, Кулаев** сумел беспрепятственно покинуть пределы страны. Задержать его до настоящего момента не удалось.

Из материалов уголовного дела следует, что выходцы из Ингушетии — Хусен Медов**, Джабраил Аушев**, Хаваж-Багаудин Алиев** и Батыр Кулаев** — приобрели пять охолощённых автоматов, переделали их в боевое состояние, а также раздобыли 1881 патрон калибра 7,62 мм. Весь арсенал сначала укрыли на территории республики, а после переправили в Московский регион.

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