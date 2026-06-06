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6 июня, 01:53

Осуждённых по делу о теракте в «Крокусе» этапировали в разные колонии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Осуждённых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» этапировали по колониям в разных регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«Большинство фигурантов этапированы в колонии в разных регионах. В московских СИЗО остались пока те осуждённые, которым не назначено пожизненное заключение», — заявил источник.

Террористы из «Крокуса» должны были стать смертниками
Террористы из «Крокуса» должны были стать смертниками

Ранее стало известно, что для предотвращения дальнейших случаев суицида среди обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» в СИЗО введены дополнительные меры наблюдения. За каждым из 18 фигурантов, ожидающих апелляций, наблюдают как сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, так и другие заключенные. Их задача — убедиться, что все они окажутся в колониях после вступления приговора в силу.

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Тимур Хингеев
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