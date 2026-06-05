За фигурантами дела «Крокуса» установили тотальную слежку — теперь и сокамерники в деле

Для предотвращения дальнейших случаев суицида среди обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» в СИЗО введены дополнительные меры наблюдения. Об этом сообщает Mash.

Теперь за каждым из 18 фигурантов, ожидающих рассмотрения апелляций, будут пристально следить как сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, так и их сокамерники. Цель — гарантировать, что все они будут доставлены в колонии после вступления приговора в силу.

Эти меры приняты на фоне двух предыдущих попыток самоубийства: в апреле осужденный на пожизненное Юсуфзода Якубджони* покончил с собой, а в ноябре 2025 года Джабраил Аушев*, обвиняемый в продаже оружия, пытался совершить суицид до приговора. Информация о повторной попытке Аушева* в апреле была опровергнута ФСИН.

Напомним, 12 марта 2-й Западный окружной военный суд вынес жёсткий приговор по делу о теракте в «Крокусе». Пятнадцать фигурантов получили наказания, включая пожизненные сроки, а ещё несколько человек объявлены в международный розыск. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемых более 200 миллионов рублей в пользу пострадавших.

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