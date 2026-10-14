Верховный суд признал общину баталхаджинцев* террористической организацией

Верховный суд России признал международную организацию «Община последователей Батал-Хаджи Белхороева — баталхаджинцев»* террористической и запретил её деятельность на территории страны. Таким образом суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры.

«Верховный суд России решил: заявление удовлетворить, признать организацию «Община последователей Батал-Хаджи Белхороева — баталхаджинцев»* террористической организацией и запретить её деятельность на территории Российской Федерации», — огласила решение судья.

Решение вступает в силу немедленно.

Из материалов Минюста следует, что Генпрокуратура просила признать террористической незарегистрированную международную организацию, созданную в форме общественного движения. В документах также перечислены другие используемые ею названия, в том числе «Вирд последователей Батал-Хаджи Белхороева — баталхаджинцев»* и «Баталхаджинцы»*.

Баталхаджинцы* — последователи ингушского религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхороева, жившего в XIX–XX веках. Его последователи сформировали религиозно-общинную группу, которая сохранилась до наших дней. В 2022 году Южный окружной военный суд признал террористическим и запретил в России боевое крыло этой группы.

Ранее ФСБ задержала участников « Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева»*. Сектанты продали оружие исполнителям теракта в «Крокус сити холле» и были пособниками в деле об убийстве генерала ВС РФ Игоря Кириллова.

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