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Опубликовано 13 октября, 18:27

Собирал данные о бойцах СВО с Курил: Раскрыты детали дела задержанного японского журналиста

ФСБ: Японский журналист собирал данные об участниках СВО с Курил

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Задержанный на Сахалине сотрудник японской газеты «Хоккайдо Симбун» собирал сведения о количестве участников специальной военной операции среди жителей Курильских островов. Об этом сообщила ФСБ России.

По данным ведомства, эта информация входила в круг интересовавших его сведений, но выходила за рамки его журналистского статуса.

«Действуя по заданию национальной разведки, он осуществлял сбор и хранение сведений о количестве мобилизованных и добровольных участников специальной военной операции из числа жителей Курильских островов, намереваясь передать эту информацию соответствующим структурам Японии», — сообщил сотрудник ФСБ.

ФСБ показала видео задержания японского журналиста по подозрению в шпионаже
ФСБ показала видео задержания японского журналиста по подозрению в шпионаже

Ранее стало известно, что ФСБ задержала сотрудника японского издания в Сахалинской области. Его подозревают в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб. О задержании ведомство сообщило 13 октября.

Больше новостей о работе российских спецслужб и уголовных расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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