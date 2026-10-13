Собирал данные о бойцах СВО с Курил: Раскрыты детали дела задержанного японского журналиста
ФСБ: Японский журналист собирал данные об участниках СВО с Курил
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Задержанный на Сахалине сотрудник японской газеты «Хоккайдо Симбун» собирал сведения о количестве участников специальной военной операции среди жителей Курильских островов. Об этом сообщила ФСБ России.
По данным ведомства, эта информация входила в круг интересовавших его сведений, но выходила за рамки его журналистского статуса.
«Действуя по заданию национальной разведки, он осуществлял сбор и хранение сведений о количестве мобилизованных и добровольных участников специальной военной операции из числа жителей Курильских островов, намереваясь передать эту информацию соответствующим структурам Японии», — сообщил сотрудник ФСБ.
Ранее стало известно, что ФСБ задержала сотрудника японского издания в Сахалинской области. Его подозревают в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб. О задержании ведомство сообщило 13 октября.
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