ФСБ показала видео задержания японского журналиста по подозрению в шпионаже

Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания японского журналиста, подозреваемого в шпионаже. Мужчину задержали на Сахалине по подозрению в сборе информации об обороноспособности страны.

Кадры задержания японского журналиста по подозрению в шпионаже. Видео © Пресс-служба ФСБ России

По данным ФСБ, задержанный работал корреспондентом японской газеты «Хоккайдо Симбун». Сотрудники спецслужбы установили, что он собирал сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации.

Как утверждают в ведомстве, деятельность журналиста была связана с интересами иностранных спецслужб. Обстоятельства получения и предполагаемой передачи информации устанавливаются в рамках расследования.

Лефортовский суд Москвы избрал иностранцу меру пресечения в виде заключения под стражу. Его подозревают в шпионаже.

«Хоккайдо Симбун» — крупное японское региональное издание, освещающее в том числе события на Сахалине, Курильских островах и российско-японские отношения.

Ранее Life.ru сообщал о задержании сотрудника японской газеты «Хоккайдо Симбун» на Сахалине. По информации ФСБ, корреспондент собирал данные об обороноспособности РФ, после чего был заключён под стражу.