ФСБ показала видео задержания японского журналиста по подозрению в шпионаже
Обложка © Пресс-служба ФСБ России
Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания японского журналиста, подозреваемого в шпионаже. Мужчину задержали на Сахалине по подозрению в сборе информации об обороноспособности страны.
Кадры задержания японского журналиста по подозрению в шпионаже. Видео © Пресс-служба ФСБ России
По данным ФСБ, задержанный работал корреспондентом японской газеты «Хоккайдо Симбун». Сотрудники спецслужбы установили, что он собирал сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации.
Как утверждают в ведомстве, деятельность журналиста была связана с интересами иностранных спецслужб. Обстоятельства получения и предполагаемой передачи информации устанавливаются в рамках расследования.
Лефортовский суд Москвы избрал иностранцу меру пресечения в виде заключения под стражу. Его подозревают в шпионаже.
«Хоккайдо Симбун» — крупное японское региональное издание, освещающее в том числе события на Сахалине, Курильских островах и российско-японские отношения.
Ранее Life.ru сообщал о задержании сотрудника японской газеты «Хоккайдо Симбун» на Сахалине. По информации ФСБ, корреспондент собирал данные об обороноспособности РФ, после чего был заключён под стражу.
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