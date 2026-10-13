Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 октября, 17:49

ФСБ задержала на Сахалине журналиста из Японии за сбор данных об обороноспособности РФ

ФСБ: Сотрудник газеты «Хоккайдо Симбун» задержан на Сахалине за шпионаж

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун» задержали в Сахалинской области по подозрению в шпионаже. Об этом сообщили в ФСБ России.

По данным спецслужбы, журналист собирал сведения об обороноспособности России. Полученную информацию, как установила ФСБ, предполагалось использовать против безопасности РФ. Лефортовский суд заключил японца под стражу.

Экс-журналистку из Мелитополя приговорили к 15 годам за шпионаж
Экс-журналистку из Мелитополя приговорили к 15 годам за шпионаж

Задержанный работал корреспондентом бюро «Хоккайдо Симбун». Это одно из крупных региональных изданий Японии, которое регулярно освещает события на Сахалине, Курильских островах и российско-японские отношения.

Это не первый случай, когда российские спецслужбы пресекают деятельность граждан Японии, связанную со сбором закрытой информации. В сентябре 2022 года ФСБ задержала во Владивостоке консула Генконсульства Японии Мотоки Тацунори. По данным ведомства, дипломат за денежное вознаграждение получал сведения ограниченного распространения об отношениях России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и о влиянии западных санкций на экономику Приморья.

Как ранее рассказывал Life.ru, после задержания Тацунори объявили персоной нон грата и потребовали покинуть Россию в течение 48 часов. Позднее дипломат выехал из страны. Японская сторона тогда выразила Москве протест.

Больше новостей о расследованиях, уголовных делах и судебных приговорах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ФСБ России
  • Япония
  • Криминал
  • Происшествия
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar