ФСБ задержала на Сахалине журналиста из Японии за сбор данных об обороноспособности РФ

Корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун» задержали в Сахалинской области по подозрению в шпионаже. Об этом сообщили в ФСБ России.

По данным спецслужбы, журналист собирал сведения об обороноспособности России. Полученную информацию, как установила ФСБ, предполагалось использовать против безопасности РФ. Лефортовский суд заключил японца под стражу.

Задержанный работал корреспондентом бюро «Хоккайдо Симбун». Это одно из крупных региональных изданий Японии, которое регулярно освещает события на Сахалине, Курильских островах и российско-японские отношения.

Это не первый случай, когда российские спецслужбы пресекают деятельность граждан Японии, связанную со сбором закрытой информации. В сентябре 2022 года ФСБ задержала во Владивостоке консула Генконсульства Японии Мотоки Тацунори. По данным ведомства, дипломат за денежное вознаграждение получал сведения ограниченного распространения об отношениях России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и о влиянии западных санкций на экономику Приморья.

Как ранее рассказывал Life.ru, после задержания Тацунори объявили персоной нон грата и потребовали покинуть Россию в течение 48 часов. Позднее дипломат выехал из страны. Японская сторона тогда выразила Москве протест.