Запорожский областной суд приговорил бывшую журналистку украинского СМИ к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Как сообщили в региональном УФСБ, женщина передавала украинским спецслужбам сведения о российских военных и сотрудниках органов власти.

Экс-журналистку из Мелитополя приговорили к 15 годам за шпионаж. Видео © Telegram / Запорожский областной суд

Установлено, что 65-летняя гражданка Украины после начала СВО осталась в Запорожской области. Через Telegram она связалась с жительницей территории, подконтрольной ВСУ, и согласилась сотрудничать с украинскими спецслужбами.

Левченко передавала адреса административных зданий, информацию о сотрудниках ведомств, а также данные о маршрутах движения российских военнослужащих, техники и вооружения. В УФСБ уточнили, что среди переданных сведений были персональные данные сотрудников Росреестра, регионального Минобрнауки, МЧС и других структур.

По версии силовиков, осуждённая понимала, что эта информация могла быть использована украинской стороной для нанесения ударов по объектам на территории региона. Её деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Запорожской области.

Суд признал Левченко виновной по статье 276 УК РФ о шпионаже, которая применяется к иностранным гражданам и лицам без гражданства. Ей назначено 15 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал о жительнице Запорожской области, которую также приговорили к 15 годам за шпионаж. По версии следствия, она собирала сведения о российских военных и передавала их своему сыну, служившему в ВСУ.