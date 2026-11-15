Мирный житель получил осколочные ранения при атаке беспилотника ВСУ на грузовой автомобиль в Белгороде. Мужчину госпитализировали, а транспортное средство получило повреждения. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«В Белгороде в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль пострадал мужчина. С осколочными ранениями мягких тканей головы он доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода. Врачи оказывают пациенту необходимую помощь. Транспортное средство повреждено», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал о четырёх пострадавших при атаках беспилотников на Белгородскую область 15 ноября. В Волоконовском округе мужчина получил осколочные ранения лица и туловища после удара по грузовику. В Шебекине пострадала женщина, находившаяся в легковом автомобиле. Ещё два человека получили ранения в посёлке Дубовое, где также были повреждены многоквартирные дома, автомобили и объект инфраструктуры.