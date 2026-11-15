Четыре мирных жителя получили осколочные ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Под удары попали автомобили, жилые дома и объекты инфраструктуры в нескольких муниципалитетах региона. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Пострадавший мужчина самостоятельно обратился в больницу с ранениями лица и туловища. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

В Шебекине дрон ударил по легковой машине, ранив женщину в щёку. Медики оказали ей необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. Также в городе повреждены остекление частного дома и коммерческий объект, а в соседней Ржевке FPV-дрон повредил многоквартирный дом.

Ещё двое жителей пострадали в посёлке Дубовое Белгородского округа. Мужчина получил осколочное ранение лица, женщина — голени. Обоих бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода. В результате атаки также повреждены объект инфраструктуры, два многоквартирных дома и три автомобиля.

Серьёзные разрушения зафиксированы в Грайворонском округе. В селе Глотово после ударов двух беспилотников полностью разрушен частный дом. В других населённых пунктах округа повреждены автомобили и остекление жилых зданий.

Атаки также затронули Валуйский, Краснояружский и Ракитянский округа. В посёлке Красная Яруга после удара беспилотника сгорел коммерческий объект, а в остальных населённых пунктах повреждения получили машины, заборы и хозяйственные постройки.