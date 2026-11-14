Беспилотники ВСУ атаковали семь округов Белгородской области
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Украинские беспилотники вновь атаковали Белгородскую область, под удар попали сразу семь округов. В результате налётов повреждены жилые дома и автомобили, одна из машин полностью сгорела. Об этом сообщает региональный оперативный штаб в MAX.
В городе Грайворон осколками разбило стёкла и повредило кузова двух автомобилей. Ещё одна машина загорелась после взрыва FPV-дрона в Грайворонском округе и была полностью уничтожена огнём. Кроме того, повреждения получили два частных дома.
В Шебекине беспилотник сдетонировал возле многоквартирного дома, выбив стёкла. Второй FPV-дрон атаковал частное домовладение, в результате чего оказалась разрушена крыша. В селе Новая Таволжанка того же округа от взрыва пострадал автомобиль.
Атаки также зафиксировали в Краснояружском, Валуйском, Борисовском, Белгородском и Ракитянском округах. Информация о последствиях ударов уточняется.
Ранее Life.ru сообщал, что 13 ноября украинский дрон атаковал автомобиль с людьми в селе Ржевка Шебекинского округа. Ранения получили трое мужчин, двоих госпитализировали, а третьего после оказания медицинской помощи отпустили домой. Днём ранее в результате серии ударов по Шебекинскому округу погиб один мирный житель и ещё четверо пострадали. По информации региональных властей, 10 ноября атаки на приграничные территории также привели к гибели трёх человек, ещё восемь получили ранения. За те сутки силы противовоздушной обороны сбили и подавили 121 беспилотник.