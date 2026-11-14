Украинские беспилотники вновь атаковали Белгородскую область, под удар попали сразу семь округов. В результате налётов повреждены жилые дома и автомобили, одна из машин полностью сгорела. Об этом сообщает региональный оперативный штаб в MAX.

В городе Грайворон осколками разбило стёкла и повредило кузова двух автомобилей. Ещё одна машина загорелась после взрыва FPV-дрона в Грайворонском округе и была полностью уничтожена огнём. Кроме того, повреждения получили два частных дома.

В Шебекине беспилотник сдетонировал возле многоквартирного дома, выбив стёкла. Второй FPV-дрон атаковал частное домовладение, в результате чего оказалась разрушена крыша. В селе Новая Таволжанка того же округа от взрыва пострадал автомобиль.

Атаки также зафиксировали в Краснояружском, Валуйском, Борисовском, Белгородском и Ракитянском округах. Информация о последствиях ударов уточняется.