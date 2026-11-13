Три мирных жителя пострадали при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области. Двух мужчин с минно-взрывными травмами госпитализировали, третьего после оказания помощи отпустили домой. Об этом сообщает оперштаб региона.

Раненых доставили в областную клиническую больницу. Один из пострадавших продолжит лечение амбулаторно. Автомобиль, по которому пришёлся удар, получил повреждения.

Под атаки беспилотников попал и город Шебекино. Один FPV-дрон сдетонировал на стоянке, повредив три автомобиля и остекление двух квартир в разных многоквартирных домах.

Ещё один беспилотник ударил по частному сектору города. В результате взрыва выбило окна жилого дома, повреждения также получила припаркованная рядом машина.

В селе Вознесеновка после детонации FPV-дрона оказались повреждены кузов и стёкла автомобиля. Кроме того, беспилотник атаковал частный дом в Грайвороне, где взрывной волной выбило окна.