Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после удара украинских беспилотников по промышленному предприятию в Самарской области. В результате атаки погибли четыре человека, ещё пятеро получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере MAX.

«ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой вооружённых формирований Украины на промышленное предприятие в Самарской области (ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, украинские беспилотники атаковали предприятие утром пятницы, 13 ноября. В результате удара погибли четверо человек. Ещё пятеро пострадали, информация об их состоянии не уточняется.

Уголовное дело расследуется по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал о гибели двух человек при ликвидации последствий атаки ВСУ в Самарской области. Трагедия произошла 30 октября. Губернатор Вячеслав Федорищев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им необходимую поддержку.