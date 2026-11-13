Пять человек пострадали при атаке ВСУ в Самарской области
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Пять человек получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на промышленное предприятие в Самарской области. Ещё четверо погибли. После произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте, сообщает пресс-служба ведомства.
«ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой вооружённых формирований Украины на промышленное предприятие в Самарской области (ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.
Атака произошла утром пятницы, 13 ноября. Беспилотники ВСУ нанесли удар по одному из промышленных объектов региона.
На месте происшествия работают оперативные службы. Следователи устанавливают обстоятельства атаки и выясняют детали произошедшего. Расследование ведётся по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).
Ранее Life.ru сообщал о гибели двух человек при ликвидации последствий атаки ВСУ в Самарской области. Трагедия произошла 30 октября. Погибшие мужчины занимались устранением последствий удара. Губернатор Вячеслав Федорищев пообещал оказать необходимую поддержку их семьям.
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