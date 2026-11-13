Пять человек получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на промышленное предприятие в Самарской области. Ещё четверо погибли. После произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте, сообщает пресс-служба ведомства.

«ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой вооружённых формирований Украины на промышленное предприятие в Самарской области (ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.

Атака произошла утром пятницы, 13 ноября. Беспилотники ВСУ нанесли удар по одному из промышленных объектов региона.

На месте происшествия работают оперативные службы. Следователи устанавливают обстоятельства атаки и выясняют детали произошедшего. Расследование ведётся по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее Life.ru сообщал о гибели двух человек при ликвидации последствий атаки ВСУ в Самарской области. Трагедия произошла 30 октября. Погибшие мужчины занимались устранением последствий удара. Губернатор Вячеслав Федорищев пообещал оказать необходимую поддержку их семьям.