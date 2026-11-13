В Самарской области после атаки беспилотников организовали горячую линию для пострадавших жителей. Прокуратура региона взяла под контроль соблюдение прав граждан и оказание необходимой помощи. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства от 30 октября.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами», — подчеркнули в прокуратуре, уточнив, что контроль за ситуацией осуществляет руководство регионального надзорного органа.

В ведомстве также подтвердили наличие погибших и пострадавших в результате атаки. Раненым оказывали медицинскую помощь, а прокуратура координировала работу с другими службами для оперативного решения возникающих вопросов.

Напомним, ранее дроны ВСУ атаковали предприятие в Самарской области. В результате погибли четыре человека. На месте происшествия работают экстренные службы, развёрнут оперативный штаб.