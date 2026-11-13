Дроны ВСУ атаковали предприятие в Самарской области, погибли четыре человека
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Четыре человека погибли в результате утренней атаки ВСУ на промышленное предприятие в Самарской области. Также есть пострадавшие, которым оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«С прискорбием сообщаю, четыре человека – погибли. Это невосполнимая утрата. Приношу искренние слова соболезнования родным. Семьям будет оказана вся возможная поддержка», — написал глава области в соцсетях.
На месте происшествия работают экстренные службы, развёрнут оперативный штаб. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося и оценивают последствия атаки.
Точное число пострадавших губернатор пока не назвал.
Ранее Life.ru сообщал о гибели четырёх человек в результате атаки ВСУ на промышленную зону Волгограда. Ещё двое пострадавших были госпитализированы. Кроме того, взрывной волной выбило окна в трёх пятиэтажных домах и молодёжном центре в посёлке Светлый Яр. Власти поручили оперативно устранить повреждения.