Четыре человека погибли в результате утренней атаки ВСУ на промышленное предприятие в Самарской области. Также есть пострадавшие, которым оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«С прискорбием сообщаю, четыре человека – погибли. Это невосполнимая утрата. Приношу искренние слова соболезнования родным. Семьям будет оказана вся возможная поддержка», — написал глава области в соцсетях.

На месте происшествия работают экстренные службы, развёрнут оперативный штаб. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося и оценивают последствия атаки.

Точное число пострадавших губернатор пока не назвал.