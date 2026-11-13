В Ростове-на-Дону после ночной атаки беспилотников без отопления остались 114 жилых домов. Повреждения получила воздушная теплотрасса, а из-за перебоев с водоснабжением остановилась котельная. В районах, где пострадали здания, введён локальный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Наиболее сложная ситуация с теплоснабжением сложилась в Октябрьском районе. Как уточняет местное издание «Большой Ростов», в 79 домах подачу тепла рассчитывают восстановить в ближайшее время. Причиной отключения стала остановка водоснабжения котельной на улице Гагринской.

По данным городских властей, неисправность, приведшая к прекращению подачи воды, уже устранена. Сейчас специалисты заполняют систему теплоносителем. Ещё 35 домов остаются без отопления из-за повреждения воздушной теплотрассы. Ремонтные бригады смогут приступить к восстановлению после завершения работы экстренных служб на месте происшествия.

Глава Ростова также уточнил количество зданий, повреждённых в результате атаки. По последним данным городской администрации, ущерб получили девять многоквартирных домов. На внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение ввести режим ЧС в границах пострадавших улиц.

Власти организуют поквартирные обходы для оценки повреждений и приём заявлений на материальную помощь. Оперативный штаб для пострадавших жителей работает на базе лицея № 71 по адресу: улица Таганрогская, 139/6. Коммунальным службам поручено приступить к уборке территорий после завершения необходимых мероприятий.