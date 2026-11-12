Четыре человека ранены при ударах дронов ВСУ по двум зданиям в Шебекино
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Четыре мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников на город Шебекино Белгородской области. FPV-дроны ударили по многоквартирному дому и коммерческому объекту. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
При атаке на жилой дом пострадали двое мужчин. Один получил мелкие осколочные ранения головы, второй — поверхностные ранения головы, плеча и рук. Обоим оказали помощь в Шебекинской центральной районной больнице. Дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно.
Ещё один беспилотник ударил по коммерческому объекту. Ранения получили мужчина и женщина. У мужчины врачи диагностировали осколочное ранение лица, у женщины предварительно выявили акубаротравму. Пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ, после оказания первой помощи их планируют перевести в медицинские учреждения Белгорода.
Ранее Life.ru сообщал о ранении мужчины при взрыве украинского FPV-дрона в Шебекино. Тогда пострадавший получил акубаротравму, а ещё один беспилотник атаковал пассажирский автобус, вызвав возгорание.
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