В Белгородской области 12-летняя девочка погибла при атаке беспилотника на автомобиль. Её мать получила тяжёлое ранение. О трагедии сообщил губернатор региона Александр Шуваев в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, машина попала под удар в районе посёлка Комсомольский Белгородского округа. Полученные ребёнком травмы оказались смертельными — девочка скончалась на месте происшествия.

Её мать получила осколочное ранение головы. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшую в тяжёлом состоянии в областную клиническую больницу.

Автомобиль в результате атаки оказался разбит. Шуваев возложил ответственность за удар на украинскую сторону и выразил глубокие соболезнования семье погибшей девочки.

Ранее Life.ru сообщал, что 4 ноября в Белгородской области при ударе беспилотника по гражданскому микроавтобусу погибли три человека, включая восьмилетнего мальчика. По данным губернатора, трагедия произошла возле села Солдатское Ракитянского округа. Все трое скончались на месте от полученных ранений.