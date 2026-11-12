Украинский беспилотник ночью врезался в многоэтажный жилой дом в Бежицком районе Брянска. Дрон попал в здание на уровне девятого этажа, однако взрыва не произошло. Никто из жильцов не пострадал, сообщили в городской администрации.

Инцидент произошёл в ночь на 12 ноября в переулке Брянском. По предварительным данным, удар пришёлся по балкону одной из квартир на девятом этаже. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

«Минувшей ночью украинский БПЛА врезался в многоэтажку, расположенную в Бежицком районе в переулке Брянском. Вражеский аппарат не взорвался. Люди не пострадали», — говорится в сообщении мэрии.

На место ещё ночью выехала глава Бежицкого района Татьяна Гращенкова. Вместе с ней к повреждённому зданию прибыли сотрудники полиции, МЧС, медики и следователи. Специалисты осмотрели место падения беспилотника и приступили к выяснению обстоятельств происшествия.

Утром возле многоэтажки начала работу специальная комиссия. Ей предстоит установить точный размер ущерба, нанесённого зданию, и определить объём необходимых восстановительных работ.

В городской администрации заверили, что владельцам повреждённого жилья окажут всю предусмотренную законодательством помощь. Пока известно лишь о повреждении балкона на девятом этаже.

Ранее Life.ru сообщал о последствиях массированной атаки беспилотников на Брянск 27 октября. Тогда повреждения получили около 200 квартир в трёх многоквартирных домах Советского района города. По данным региональных властей, ранения получили шесть человек, а в Бежицком районе погибли двое местных жителей. Для оценки ущерба организовали поквартирный обход, к восстановительным работам привлекли 11 строительных компаний и волонтёров. Власти пообещали компенсировать повреждения имущества либо провести необходимый ремонт.

Ещё об одной атаке на жилой дом Life.ru рассказывал 8 ноября. В посёлке Белая Берёзка Трубчевского района беспилотник повредил многоквартирное здание. В результате пострадала 36-летняя местная жительница. Женщине оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.