В лесу возле села Клюковники Навлинского района Брянской области погиб 70-летний местный житель. По предварительным данным, он подорвался при попытке разобрать найденный беспилотник ВСУ, сообщил в телеграм-канале губернатор Егор Ковальчук.

Глава региона призвал жителей держаться подальше от подозрительных находок, не трогать их и не пытаться переместить. В МЧС напоминают, что о такой находке нужно сообщить по номеру 112, отойдя на безопасное расстояние.

Ранее в посёлке Навля Брянской области при ударе беспилотника ВСУ по частному дому погиб 19-летний молодой человек. После удара в доме начался пожар, в соседнем здании выбило стёкла.