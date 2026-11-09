В Энергодаре Запорожской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, за рулём которого находился мирный житель. Мужчина 1967 года рождения получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия.

Трагедия произошла 9 ноября около восьми часов утра на пересечении улиц Комсомольской и Курчатова. Как сообщил глава города Максим Пухов в своём канале в MAX, целью квадрокоптера стала красная «Таврия».

«Сегодня, 9 ноября, около 08:00 в результате очередной атаки украинского беспилотника в Энергодаре произошла трагедия. На перекрёстке улиц Комсомольская и Курчатова киевский квадрокоптер атаковал легковой автомобиль «Таврия» красного цвета. От удара водитель транспортного средства, мужчина 1967 года рождения, погиб на месте», — написал градоначальник.