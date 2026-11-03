Два человека погибли в результате атаки украинского беспилотника на движущийся гражданский автомобиль. Одной из жертв стала сотрудница Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в мессенджере MAX.

«Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал движущийся гражданский автомобиль. Погибли два человека. Одна из погибших — сотрудница, работающая на Запорожской АЭС», — говорится в сообщении станции.

По данным пресс-службы, за последние две недели это уже третий погибший работник предприятия. Всего с апреля 2026 года в результате атак погибли 13 сотрудников ЗАЭС.

В администрации атомной станции назвали удары по гражданским автомобилям целенаправленным терроризмом. Коллектив предприятия выразил соболезнования семьям и близким обоих погибших.