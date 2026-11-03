Два человека, включая сотрудницу ЗАЭС, погибли при атаке дрона ВСУ на автомобиль
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Два человека погибли в результате атаки украинского беспилотника на движущийся гражданский автомобиль. Одной из жертв стала сотрудница Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в мессенджере MAX.
«Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал движущийся гражданский автомобиль. Погибли два человека. Одна из погибших — сотрудница, работающая на Запорожской АЭС», — говорится в сообщении станции.
По данным пресс-службы, за последние две недели это уже третий погибший работник предприятия. Всего с апреля 2026 года в результате атак погибли 13 сотрудников ЗАЭС.
В администрации атомной станции назвали удары по гражданским автомобилям целенаправленным терроризмом. Коллектив предприятия выразил соболезнования семьям и близким обоих погибших.
Ранее Life.ru сообщал о серии атак украинских беспилотников на Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. По словам главы города Максима Пухова, 1 ноября за несколько часов было зафиксировано пять ударов. Один из дронов атаковал движущийся автомобиль возле контрольно-пропускного пункта, другие повредили крыши и фасады многоквартирных домов. Также беспилотник взорвался на проезжей части возле автовокзала.