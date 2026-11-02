Сотрудники Запорожской АЭС и их семьи вынуждены жить под постоянной угрозой атак украинских беспилотников. Обстановку на атомной станции и в её городе-спутнике Энергодаре обсудили постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом сообщил российский дипломат в соцсети X.

«Мы обсудили, в частности, текущую ситуацию на ЗАЭС и в ее городе-спутнике Энергодаре, где персонал станции и члены их семей живут в условиях постоянных атак беспилотников со стороны украинских вооруженных сил», — написал Ульянов.

Ранее Life.ru сообщал о гибели сотрудника Запорожской АЭС в результате удара беспилотника 29 октября. Погибший работал сварщиком в ремонтно-техническом цехе станции. Гросси назвал нападения на персонал атомных объектов недопустимыми и призвал стороны проявлять максимальную сдержанность ради предотвращения ядерной аварии.