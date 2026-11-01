Украинские беспилотники нанесли серию ударов по Энергодару — городу-спутнику ЗАЭС, затронув жилые дома, автомобиль и другие городские объекты. О пяти атаках за несколько часов сообщил глава города Максим Пухов.

Первый инцидент произошёл в 08:14 возле контрольно-пропускного пункта. Квадрокоптер атаковал машину прямо во время движения. Сведения о возможных пострадавших и состоянии автомобиля уточняются.

Позднее дрон попал в крышу многоэтажки на Комсомольской улице. Ещё четыре аппарата ударили по зданию на улице Курчатова, разбив стёкла и повредив фасад с воротами. В этих случаях обошлось без раненых.

Во второй половине дня беспилотник взорвался на проезжей части возле автовокзала. Спустя пять минут атаке подверглась крыша другого жилого дома — на Советской улице. Оба происшествия также не привели к пострадавшим и разрушениям.

Ранее Life.ru сообщал о гибели сотрудника Запорожской АЭС при атаке беспилотника в Энергодаре. Трагедия произошла 29 октября, когда сварщик ремонтно-технического цеха направлялся на работу на электросамокате. Руководство станции возложило ответственность за удар на украинскую сторону и заявило об участившихся нападениях на персонал предприятия. О случившемся уведомили Международное агентство по атомной энергии, представители которого подчеркнули недопустимость угроз сотрудникам ядерных объектов.