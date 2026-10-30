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Регион
Опубликовано 30 октября, 11:28

19-летний парень пал жертвой прицельного удара ВСУ по дому в Брянской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В брянском посёлке Навля при ударе беспилотника ВСУ по частному дому погиб 19-летний молодой человек. Здание охватил пожар, повреждения получило и соседнее жилище. О трагедии сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

По словам главы региона, дрон атаковал жилую застройку, в результате чего один из домов полностью сгорел. В расположенном рядом здании взрывной волной выбило стёкла. Сведения о других пострадавших в опубликованном сообщении не приводятся.

«Глубокие соболезнования родным и близким. Окажем семье необходимую помощь», — заявил Ковальчук.

Губернатор назвал произошедшее очередной трагедией, связанной с атаками украинских беспилотников. Обстоятельства гибели молодого человека и точное время удара пока не уточняются.

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Ранее Life.ru сообщал о гибели мужчины в Брянске в результате ночной атаки беспилотников. Происшествие случилось 27 октября в Бежицком районе, где местный житель подорвался на взрывном устройстве, предположительно сброшенном с дрона.

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Владимир Озеров
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