В Лисичанске Луганской Народной Республики украинский БПЛА ударил по многоквартирному дому, спасательные работы на месте атаки уже завершены. Из-под завалов удалось спасти мужчину, однако пожилая женщина погибла. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, беспилотник ударил по многоквартирному дому. В результате обрушилась крыша здания и перекрытия одной из квартир, под которыми оказались люди.

Сотрудники МЧС России приступили к разбору завалов. Благодаря действиям спасателей мужчину удалось извлечь живым. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он получает необходимую медицинскую помощь.

При обследовании разрушенного здания спасатели также обнаружили тело пожилой женщины. Спасти её не удалось. Глава республики выразил соболезнования родственникам погибшей.

К настоящему моменту поисково-спасательная операция завершена. На месте продолжают работать специалисты экстренных служб и представители местных властей. Они занимаются устранением последствий удара и организацией помощи жильцам повреждённого дома.