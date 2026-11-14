В ЛНР при атаках БПЛА погиб мужчина, ранены трое водителей
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В Рубежном Луганской Народной Республики в результате удара украинского беспилотника возле магазина погиб 37-летний мужчина. Ещё три человека получили ранения при атаках на грузовой транспорт в разных районах региона. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Под удар попали автомобили на дорогах Старобельского, Станично-Луганского и Перевальского муниципальных округов. По словам руководителя республики, все три машины перевозили гражданские грузы — зерно, хлеб и строительные материалы. Пострадавшим водителям оказали необходимую медицинскую помощь.
Беспилотники также атаковали сотрудников экстренных служб. В Новой Астрахани Кременского округа повреждения получила станция скорой помощи, включая здание и служебный транспорт. Медицинские работники не пострадали и продолжили оказывать помощь местным жителям.
Ещё один удар пришёлся по спасателям в Старобельске, которые устраняли последствия предыдущей атаки на автозаправочную станцию. Сотрудники МЧС успели укрыться, благодаря чему обошлось без пострадавших.
Кроме того, повреждены жилые дома, автомобили, объекты коммунальной, гражданской и коммерческой инфраструктуры в Луганске, Старобельске, Северодонецке и Краснодонском округе. Местные власти и экстренные службы ликвидируют последствия ударов, а следователи регионального управления СК фиксируют разрушения. За сутки силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили над территорией ЛНР порядка 40 воздушных целей.
Ранее Life.ru сообщал о серии атак на Луганскую Народную Республику 10 ноября, в результате которых погибли пять человек, ещё четверо получили ранения. В Славяносербском округе беспилотник ударил по автобусу Лисичанск — Луганск, один пассажир погиб, женщина получила ранения. В Новоайдарском округе при атаке на грузовик погибли двое мужчин, ещё один водитель стал жертвой удара по грузовому автомобилю возле аграрного университета в Луганске. В Беловодском округе после попадания по многоквартирному дому погиб мужчина и пострадала женщина. Удары по энергетическим объектам также вызвали перебои с электричеством, водоснабжением и отоплением в населённых пунктах региона.