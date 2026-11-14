В Рубежном Луганской Народной Республики в результате удара украинского беспилотника возле магазина погиб 37-летний мужчина. Ещё три человека получили ранения при атаках на грузовой транспорт в разных районах региона. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Под удар попали автомобили на дорогах Старобельского, Станично-Луганского и Перевальского муниципальных округов. По словам руководителя республики, все три машины перевозили гражданские грузы — зерно, хлеб и строительные материалы. Пострадавшим водителям оказали необходимую медицинскую помощь.

Беспилотники также атаковали сотрудников экстренных служб. В Новой Астрахани Кременского округа повреждения получила станция скорой помощи, включая здание и служебный транспорт. Медицинские работники не пострадали и продолжили оказывать помощь местным жителям.

Ещё один удар пришёлся по спасателям в Старобельске, которые устраняли последствия предыдущей атаки на автозаправочную станцию. Сотрудники МЧС успели укрыться, благодаря чему обошлось без пострадавших.

Кроме того, повреждены жилые дома, автомобили, объекты коммунальной, гражданской и коммерческой инфраструктуры в Луганске, Старобельске, Северодонецке и Краснодонском округе. Местные власти и экстренные службы ликвидируют последствия ударов, а следователи регионального управления СК фиксируют разрушения. За сутки силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили над территорией ЛНР порядка 40 воздушных целей.