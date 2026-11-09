Спасатели МЧС попали под повторную атаку ВСУ при тушении пожара в Луганске
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Спасатели МЧС России подверглись повторной атаке беспилотника во время ликвидации пожара в центре Луганска. Дрон ударил по открытой территории после прибытия экстренных служб, однако его боевая часть не сдетонировала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«К счастью, детонации не произошло, личный состав не пострадал. Действуя оперативно и грамотно, спасатели ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня», — говорится в сообщении МЧС.
Ранее Life.ru сообщал, что украинские беспилотники атаковали центр Луганска в разгар рабочего дня. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, повреждения получили многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Рядом с местом удара расположены поликлиника, школа, остановка общественного транспорта и магазины. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.