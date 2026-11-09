Спасатели МЧС России подверглись повторной атаке беспилотника во время ликвидации пожара в центре Луганска. Дрон ударил по открытой территории после прибытия экстренных служб, однако его боевая часть не сдетонировала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«К счастью, детонации не произошло, личный состав не пострадал. Действуя оперативно и грамотно, спасатели ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня», — говорится в сообщении МЧС.