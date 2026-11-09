Сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в результате атаки беспилотника на автомобиль, в котором он направлялся на работу. Как сообщили в пресс-службе ЗАЭС, жертвой удара, нанесённого украинскими военными, стал электрослесарь предприятия.

Трагедия произошла утром 9 ноября в Энергодаре. По информации главы городской администрации Максима Пухова, около 08:00 беспилотник атаковал красную «Таврию», за рулём которой находился мужчина 1967 года рождения. Водитель погиб на месте.

На станции подтвердили гибель своего сотрудника и выразили соболезнования его родным и близким. Коллеги рассказали, что мужчина направлялся на очередную рабочую смену, но так и не добрался до предприятия.

«Он ехал на свою смену. Впереди был обычный рабочий день — обязанности, задачи, коллеги, которые его ждали. Теперь в нашем коллективе ещё одна невосполнимая потеря…» — говорится в сообщении пресс-службы.

Представители ЗАЭС подчеркнули, что подобные нападения угрожают не только непосредственно пострадавшим, но и безопасности атомной станции. Сотрудники предприятия ежедневно обеспечивают работу объекта, от которого зависит ядерная безопасность региона.