Резервные генераторы больше не нужны: На ЗАЭС восстановили внешнее электроснабжение
На ЗАЭС восстановили внешнее электроснабжение после повреждения ЛЭП
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На Запорожской атомной электростанции восстановлено внешнее электроснабжение после проведения ремонтных работ. В эксплуатацию вновь введена высоковольтная линия «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ. Об этом сообщили представители ЗАЭС.
В настоящее время электроснабжение собственных нужд станции осуществляется по восстановленной линии. Это позволило прекратить использование резервных источников питания, которые обеспечивали работу необходимого оборудования во время отключения.
На станции уточнили, что дизель-генераторы отработали без замечаний. После возобновления подачи электроэнергии их перевели в дежурный режим на случай повторного нарушения внешнего электроснабжения.
Все системы безопасности Запорожской АЭС во время отключения функционировали штатно. По информации представителей станции, нарушений установленных пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано.
Радиационная обстановка на территории атомной электростанции и в районе её расположения остаётся стабильной. Показатели радиационного фона соответствуют естественным природным значениям.
Ранее Life.ru сообщал, что Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения из-за повреждения последней действовавшей линии питания. После отключения «Ферросплавной-1» на станции автоматически запустились резервные дизель-генераторы. Они обеспечивали энергией оборудование, необходимое для безопасного состояния энергоблоков. При этом радиационный фон оставался в пределах нормы.