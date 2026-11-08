На Запорожской атомной электростанции восстановлено внешнее электроснабжение после проведения ремонтных работ. В эксплуатацию вновь введена высоковольтная линия «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ. Об этом сообщили представители ЗАЭС.

В настоящее время электроснабжение собственных нужд станции осуществляется по восстановленной линии. Это позволило прекратить использование резервных источников питания, которые обеспечивали работу необходимого оборудования во время отключения.

На станции уточнили, что дизель-генераторы отработали без замечаний. После возобновления подачи электроэнергии их перевели в дежурный режим на случай повторного нарушения внешнего электроснабжения.

Все системы безопасности Запорожской АЭС во время отключения функционировали штатно. По информации представителей станции, нарушений установленных пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано.

Радиационная обстановка на территории атомной электростанции и в районе её расположения остаётся стабильной. Показатели радиационного фона соответствуют естественным природным значениям.