Продолжающиеся взрывы вблизи Запорожской атомной электростанции и атаки беспилотников создают угрозу серьёзной ядерной аварии. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси потребовал от участников украинского конфликта максимальной военной сдержанности, подчеркнув необходимость защитить сотрудников ядерных объектов и обеспечивающую их работу инфраструктуру. Его заявление опубликовано на официальном сайте МАГАТЭ.

Эксперты агентства, постоянно находящиеся на ЗАЭС, продолжают фиксировать звуки взрывов, которые временами раздаются непосредственно рядом со станцией. Дополнительную обеспокоенность вызывают сообщения об ударах беспилотников по районам проживания работников атомных объектов, а также повреждения линий электропередачи, необходимых для поддержания ядерной безопасности.

«Персонал станций должен иметь возможность выполнять свою жизненно важную работу без страха перед атаками, в том числе в городах, где он живёт», — подчеркнул Гросси.

Руководитель МАГАТЭ призвал не допускать нападений на сами атомные объекты, их сотрудников и энергетическую инфраструктуру. По его словам, происходящее демонстрирует сохраняющуюся уязвимость ядерных установок в условиях боевых действий.

Особенно сложной остаётся ситуация с внешним электроснабжением Запорожской АЭС. Сейчас станция зависит только от одной линии электропередачи, тогда как на других украинских атомных объектах сохраняется несколько подключений к энергосистеме. В последние дни удары также затронули подстанцию «Днепровская», необходимую для восстановления ещё одной линии мощностью 750 кВ. МАГАТЭ продолжает добиваться локального прекращения огня, чтобы специалисты смогли провести ремонтные работы.

Отдельную тревогу вызывает обеспечение станции дизельным топливом. По информации агентства, с марта 2026 года оно не получало сообщений о новых поставках горючего на ЗАЭС, хотя его запасы продолжают расходоваться. Топливо необходимо для работы резервных генераторов, систем отопления и оборудования, обеспечивающего обращение с радиоактивными отходами. Гросси призвал увеличить резервы перед зимой, чтобы станция могла справиться с возможными перебоями электроснабжения.

Ранее в результате атаки беспилотника на гражданский автомобиль в районе Запорожской АЭС погибли два человека, в том числе сотрудница предприятия, сообщили в администрации станции. По информации руководства ЗАЭС, за две недели это был уже третий погибший работник атомного объекта, а с апреля 2026 года число жертв среди персонала достигло 13 человек. На фоне происшествия представители предприятия вновь обратили внимание на опасность атак на гражданский транспорт и населённые пункты рядом с атомной станцией.